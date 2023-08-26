صيانة شاملة لـ1357 مدرسة قبل بدء العام الدراسي وفحص المباني القديمة

أعلنت الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في إطار استعدادات بدء العام الدراسي الجديد وبدء الدراسة في المدارس ، أنه تم تنفيذ عقود صيانة سنوية لضمان استدامة أعمال الصيانة للمدارس بشكل مستمر.

وأفادت الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تمت الصيانة العاجلة لعدد 621 مدرسة ، كما تم عمل صيانة شاملة لـ 1357 مدرسة .

وأكدت الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم فحص المدارس التى مر عليها 15 عاما ، مشيرةً إلى أنه جاري العمل للتأكيد من سلامة المدارس التي سيتم بدء العام الدراسي الجديد بها في ضوء فحص 19 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

ويبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات يوم السبت 30 سبتمبر 2023.

ويستمر الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد من 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد من يوم الأحد 14 يناير 2024 ، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .



أما عن الفصل الدراسي الثاني فمن المقرر أن يبدأ رسمياً السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 ، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024 ، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 السبت 15 يونيو 2024 ، و يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



وستكون مدة إجازة نصف العام الدراسي الجديد أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.