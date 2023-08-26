عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنصورة تحصد المركز الأول في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

حصلت جامعة المنصورة على المركز الأول مناصفة مع جامعة القاهرة خلال  توزيع جوائز مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد شهد الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة  ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ودكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، توزيع جوائز مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لهذا العام.


وقد تسلم الجائزة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات و رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

وهنأ وزير التعليم العالي الجامعات الفائزة، وأكد  أهمية أن يكون الحرم الجامعي صديق للبيئة مشيرًا إلى أن الجامعات تعمل على تشجيع ورفع وعي الطلاب بالاهتمام بالقضايا البيئية مما سينعكس إيجابًا على المجتمع، كما أشار الوزير إلى اهتمام البحث العلمي بالجامعات بمختلف القضايا البيئية وقي مقدمتها القضايا المُتعلقة بالتغيرات المناخية.

وأشار  عاشور إلى حصول جامعتي القاهرة والمنصورة على جائزة المركز الأول مُناصفة، وحصول جامعة عين شمس بالمركز الثاني، وحصول جامعة أسيوط على جائزة المركز الثالث، وحصول جامعة بني سويف على جائزة تشجيعية باعتبارها جامعة ناشئة تضم عدة كليات متميزة، مقدمًا الشكر لأعضاء اللجنة المعنية بأعمال المسابقة، نظير جهودهم المبذولة لتقييم الجامعات المُشاركة بالمسابقة.

وأكد أيضا  أن كافة الجامعات المصرية حريصة على دمج البُعد البيئي في كافة الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية على مدار العام، مشيرًا إلى مشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية في توعية الرأي العام بقضايا البيئة في مصر، كما يقوم بتنظيم قوافل تهتم بالحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

فيما أكدت وزيرة البيئة أن ملف التعليم والبحث العلمي من أهم الملفات لتحقيق الحفاظ على البيئة والاستدامة، حيث تعمل وزارة البيئة مع مختلف القطاعات سواء المرتبطة باستهلاك الموارد بشكل مباشر مثل الطاقة والنقل والموارد المائية والزراعة، والقطاعات غير المباشرة كالشباب والتعليم والثقافة والتي تتطلب أدوات مختلفة تساعد على ترسيخ مفاهيم البيئة والاستدامة في وجدان المواطن.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الربط بين ملفي البيئة والتعليم والبحث العلمي لتحقيق متطلبات السوق سواء على المستوى الوطني أو الدولي، من حيث توفير موارد بشرية قادرة على التغلب على مشكلات البيئة وارتباطها بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع تشابك التحديات والقضايا، لذا بدأنا مع طلاب المدارس من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج مفاهيم البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي في المناهج الدراسية، بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، والعمل بالتوازي مع الجامعات في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه أكد  رئيس جامعة المنصورة أن هذه الجائزة تؤكد  التزام الجامعة وفرقها بتحقيق الاستدامة البيئية، وتحثهم على الاستمرار في تبني الممارسات الصديقة للبيئة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

IMG-20230826-WA0039
IMG-20230826-WA0039
IMG-20230826-WA0038
IMG-20230826-WA0038
IMG-20230826-WA0041
IMG-20230826-WA0041
IMG-20230826-WA0040
IMG-20230826-WA0040
التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي العاصمة الإدارية الجديد المجلس الأعلى للجامعات و رئيس جامعة المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

موضوعات متعلقة

صحة الدقهلية: سيارة أشعة مقطعية متنقلة لأهالي مدينة جمصة

ترشيحاتنا

تصرف شديد الغرابة.. منقذ حمام سباحة يركل شابا من ارتفاع 10 أمتار

روسيا .. توقعات بنمو الاقتصاد 2.5% بحلول نهاية 2023

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بتجديد إتفاقية حبوب البحر الأسود

ساعدهم في دراستهم.. ممر شرفي من طلاب إعلام الزقازيق تكريما للدكتور محمود عبداللطيف

أغلى 5 سيارات جديدة في السوق المصري

رعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر.. القبض على صاحب فيديو سيارة مدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة بالغنوج.. جديدة وغير تقليدية

شعرك بيقع .. أهم 5 مشكلات تصيب فروة الرأس والطرق الطبية لعلاجها

نشرة المرأة و الصحة.. أمينة شلباية تعلق على إطلالة أسما شريف منير.. سعر فستان منة شلبي بمهرجان القاهرة للدراما

لبلبة تتألق بإطلالة صيفية مبهجة في الساحل الشمالي.. صور

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

اﻟﻤﺰﻳﺪ