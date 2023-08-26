مصادر عسكرية : حريق في مطار الخرطوم الدولي

أفادت مصادر عسكرية أن حريقا نشب في مطار الخرطوم الدولي بالسودان نتيجة اندلاع النار في مستودع وقود بالمطار حسب الشرق.

كانت طائرات الجيش السوداني قد قصفت مواقع لقوات الدعم السريع شرق وشمال الخرطوم حسب مراسل الشرق في الخرطوم.

وسمع دوي انفجارات قرب تمركزات الدعم السريع بمنطقة جنوب الحزام جنوبي الخرطوم.



وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق ، قد أكد إن القوات المسلحة تقاتل من أجل السودان لا من أجل جهة أو فئة أو أشخاص.

وشاركت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر “فيسبوك” فيديو ظهر فيه البرهان وسط جنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان.

وجاء ظهور البرهان بعد يوم واحد من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مقر سلاح المدرعات بالعاصمة وصد هجوم عنيف لقوات الدعم السريع على المقر.