السودان.. الجيش يقصف مواقع للدعم السريع

قصفت طائرات الجيش السوداني، مواقع عسكرية لقوات الدعم السريع شرق وشمال الخرطوم، بحسب وسائل إعلام سودانية.

كما سمع دوي انفجارات قرب تمركزات الدعم السريع بمنطقة جنوب الحزام جنوبي الخرطوم.

وأكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق ، أن القوات المسلحة تقاتل من أجل السودان لا من أجل جهة أو فئة أو أشخاص.

وشاركت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر “فيسبوك” فيديو ظهر فيه البرهان وسط جنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان.

وجاء ظهور البرهان بعد يوم واحد من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مقر سلاح المدرعات بالعاصمة وصد هجوم عنيف لقوات الدعم السريع على المقر.