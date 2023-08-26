أمريكا تدين حالات العنف ضد النساء المرتبطة بالدعم السريع في السودان

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، تقارير وقوع انتهاكات وحالات عنف ضد النساء في السودان الغارق في الحرب منذ أشهر.

وقالت الوزارة في بيان لها: " ندين العنف المرتبط بالصراع في السودان والذي نسبته مصادر موثوقة للدعم السريع"، مضيفة: "نشعر بقلق إزاء تقارير عن حالات عنف ضد النساء في غرب دارفور ومناطق أخرى".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن النيابة العامة في السودان دونت دعاوى جنائية تتعلق بانتهاكات الاختفاء القسري والاعتداء طالت النساء والفتيات.

كذلك قيّدت بلاغات لأكثر من 500 مفقود تشمل انتهاكات الإخفاء القسري وأكثر من 20 بلاغ اعتداء جنسي تم تدوينها في مدن بولاية الجزيرة ومدن ولايات أخرى مطلع مايو الماضي.

أيضاً لفتت إلى أن الاتهامات طالت قوات الدعم السريع في جميع البلاغات التي تجري فيها إجراءات تحر وتحقيق.