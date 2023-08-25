الأمم المتحدة: وضع الأمن الغذائي في السودان حرج للغاية ويتدهور بشدة

أفادت الأمم المتحدة في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن وضع الأمن الغذائي في السودان حرج للغاية ويتدهور بشدة.

وكانت قد نقلت قناة الحدث عن مصادر سودانية مقتل جنديين أثناء تأمينهم خروج البرهان إلى منطقة الحلفايا في الخرطوم بحري.

كانت الشرق قد أفادت بأن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني سيقوم بجولة خارجية قريبا تشمل عدة دول في المنطقة

وصل القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان الي قيادة المدفعية عطبرة بولاية نهر النيل.

وأفادت صفحة القوات المسلحة السودانية علي فيس بوك أن قواتها بسط السيطرة الكاملة علي سلاح المدرعات ومحيطها بعد عمليات تمشيط واسعة استهدفت فيها قوات العمل الخاص جيوب المتمردين الهاربين بعد المحاولات الانتحارية الفاشلة الأيام الماضية.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم (الخميس) قد قال إن القوات المسلحة تقاتل من أجل السودان لا من أجل جهة أو فئة أو أشخاص.