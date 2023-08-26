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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ 69 حالة من الغرق برأس البر وتسليم 198 طفلا تائها

راس البر
راس البر

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر رفع درجة الاستعداد القصوى ، بإستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد بالساحة المخصصة لها،  ومتابعة حركة السيارات ببوابتى المدينة لتيسير الحركة المرورية.

ومن جانب أكد وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة راس البر أن  تجهيزات  الشواطئ تضمنت  ٣٣ برج إنقاذ و ٤ نقاط للإسعاف و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و تواجد المعدات البحرية لفرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى غروب الشمس.

وأشار الى انه قد نجحت تلك الجهود فى إنقاذ ٦٩ حالة من الغرق و تسليم ١٩٨ طفلا تائها الى ذويهم امس. 

واضاف أنه قد قام فريق الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع إدارة الشاطئ بالوحدة بتقديم خدمات الاسعافات الأولية للمصطافين والدعم النفسى للأطفال التائهين وذويهم و كيفية التعامل مع الإصابات وضربات الشمس.

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