بسبب قبلة هيرموسو.. فيفا يعلن إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم السبت، إيقاف لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، عن ممارسة مهامه لمدة 90 يوما، بعد أزمة اللاعبة جيني هيرموسو، عقب تتويج الماتادور بمونديال السيدات، الأحد الماضي.



وتعرض روبياليس لهجوم عنيف في إسبانيا من سياسين ورياضيين وسط مطالبات بضرورة استقالته بعد الواقعة المثيرة للجدل.



وذكر الاتحاد الدولي في بيان رسمي، أن لجنة الانضباط قررت منع روبياليس من ممارسة مهام عمله "مؤقتا" لمدة 90 يوما لحين التحقيق بالواقعة.



وأضح بيان الفيفا، أن روبياليس ممنوع من التواصل مع هيرموسو بأي طريقة مع اللاعبة خلال فترة إيقافه.



وقال رئيس روبياليس على هامش جلسة طارئة عقدها الاتحاد الإسباني، أمس الجمعة، لمناقشة أزمة القبلة: "لقد كانت قبلة عفوية ومتبادلة ومبهجة وحدثت بالتراضي، لكن النسويين المزيفين يحاولون اغتيالي".



وأضاف:" هل يمكن أن أرحل قبلة بسيطة بالتراضي ستخرجني من هنا؟ لن أستقيل، سأقاتل حتى النهاية".

وتوج منتخب إسبانيا بلقب مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخه، الأحد الماضي عقب الفوز على إنجلترا بهدف دون رد في المباراة النهائية.