برلمانية تنظم زيارات إلى دور المسنين.. وتؤكد: إثراء العمل التطوعي ضرورة

نظمت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عددا من الزيارات لدور المسنين للاطمئنان على مستوى الرعاية المقدمة والخدمات التي يتلقاها كبار السن، بما يعزز من نشر ثقافة العمل التطوعي ويؤكد على أهمية استثمار طاقات الشباب في دعم مجتمعاتهم المحلية وزيادة فرص المشاركة المجتمعية لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

وشملت الزيارات "دار أحمس خليفة"، ودار "المحبة الأخوية"، والتي استهدفت إدخال البهجة والفرحة على كبار السن، والتعريف بمشاكلهم وما يواجهونه من إشكاليات للعمل على توفيرها من أجل المساهمة في تيسير حياتهم المعيشية.

ووجهت "هلالي"، الشكر والتقدير لكل المتطوعين والشباب وكل من ساهم في هذا اليوم، من أجل القيام وساهم في القيام بدورنا تجاه أهالينا في دار المسنين وإدخال السرور والفرح عليهم، ولإدارة الدار على توفير حياة كريمة لنزلاء الدار الكرام.

وأشارت إلى أن العاملين في المجال الإنساني ليس لهم غاية سوى توفير المستلزمات الأساسية للحياة لدعم الفئات الأولى بالرعاية في تجاوز أعباء المرحلة الحالية، وهو ما يعكس إثراء العمل التطوعي ودوره في المبادرات المجتمعية.

وأكدت أهمية العمل التطوعي الذي يعد ركيزة أساسية ومحورية للارتقاء بالمجتمع المصري وتحقيق خطط التنمية المستدامة، لا سيما وأنه يعد من أهم موارد مصر إذ يشارك المتطوعين، وخاصة الشباب في كل المبادرات الرئاسية، كما تولي الدولة اهتماما بالغا لتوسيع مفهوم التطوع؛ حتى يشمل كافة الفئات العمرية بما فيها الأطفال والشباب والمسنين، وهو ما تسعى على العمل من أجله؛ للتأكيد على أهمية دوره في تطوير المجتمعات المحلية وتوظيف طاقات الشباب الحيوية في في بناء الأمة ودعم مسار التنمية.

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