الشوط الأول.. آرسنال يتأخر أمام فولهام بهدف مبكر في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق فولهام على مضيفه آرسنال بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة المقامة في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق فولهام افتتح التسجيل مبكرًا بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق البرازيلي بيريرا، مستغلًا خطأ مشتركًا بين بوكايو ساكا وآيرون رامسديل.

وسجل النرويجي مارتين أوديجارد هدفًا لـ أرسنال في الدقيقة 43، لكن تم إلغائه بداعي التسلل على كاي هافيرتز ممرر الكرة.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلًا من:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: توماس بارتي - بنجامين وايت - ويليام ساليبا - بيوتر كيويور

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - ليوناردو تروسارد

ويستمر غياب المحترف المصري محمد النني، عن أرسنال، بسبب الإصابة.