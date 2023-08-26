علامات تظهر في العين تشير إلى الإصابة بمرض خطير

قد يصاب الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية في حدوث تغيرات حول أعينهم، بمافي ذلك العيون البارزة والتورم والرمش غير المنتظم والتحديق ، ولان مرض العين المرتبط بالغدة الدرقية هو من أمراض المناعة الذاتية المرتبطة بشكل عام بمرض جريفيز ، يتم إنتاج الأجسام المضادة غير الطبيعية التي تهاجم الغدة الدرقية وتسبب فرط نشاطها ، هذه الأجسام المضادة تهاجم أيضا الأنسجة اللينة حول العين لتسبب التورم والالتهاب وكذلك تلف العضلات التي تحرك العينين والأجفان.. نرصد اهم العلامات التي تظهر علي العين بسبب فرط في نشاط الغدة الدرقية وفقا لموقع Every day health



علامات في العين تشير إلي فرط الغدة الدرقية

⁃ وجدت دراسة أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمرض العين المرتبط بالغدة الدرقية وتصبح السيطرة على الالتهاب أكثر صعوبة بشكل عام.

⁃ تبدأ أعراض العين بمجرد أن تصبح الغدة الدرقية مفرطة النشاط أو قد تحدث بعد أشهر أو سنوات. بالنسبة للبعض، قد تحدث تغيرات في العين قبل فرط نشاط الغدة الدرقية.

‎- تشمل العلامات والأعراض الألم أو الضغط في العينين ، خصوصا عند تحريكها للنظر في اتجاهات مختلفة.

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⁃ التحديق بعيون مفتوحة على مصراعيها

‎- الجفاف والترمل (الاحساس بوجود رمل في العين) الذي يزداد سوءا عند الرمش

‎- احمرار وتورم في الجزء الأبيض من العين والجفون

‎تورم في الأنسجة المحجرية (العضلات والدهون) التي تدفع العين إلى الأمام. ويشار إلى ذلك باسم جحوظ - والذي يمكن أن يجعل المريض يعاني من عين متسعة أو منتفخة.

‎- قد يؤدي التهاب أو ندوب في عضلات العين إلى تقييد حركتها وتسبب ضعف الرؤية.

‎- فقدان تدريجي للرؤية نتيجة للضغط العصب البصري

‏قد يستمر الالتهاب النشط لمدة تتراوح من ‎١8‏ إلى 24 شهرا. بعد أن ينحسر الالتهاب، يبقى العديد من المرضى بجفون منتفخة وجحوظ وتراجع في الجفن ورؤية مزدوجة قد تتطلب جراحة تصحيحية.