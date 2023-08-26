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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحق نفسك واهرب.. خالد الفايد يسخر من قرار اعتزال نجم إكس فاكتور

محمد الريفي
محمد الريفي

سخر الفنان خالد الفايد من قرار اعتزال نجم اكس فاكتور محمد الريفي.

وكتب خالد الفايد عبر صفحته على فيس بوك :" انا لسه جاي من هناك الحق نفسك واهرب".

كشف الفنان محمد الريفي نجم برنامج اكس فاكتور عن نيته في اعتزال الغناء بعد انهاء تعاقداته.
وكتب محمد الريفي عبر صفحته على فيس بوك ": بدات افكر في الطريق الى اعتزال اخلص  تعاقداتي  اخيرة  وسأبدأ حياتي من جديد ويارب الى طريق الخير".

فاجأ المطرب الشاب محمد الريفي نجم برنامج أكس فاكتور والذي حقق لقب الموسم عام ٢٠١٣ الجمهور بشكل غريب، حيث قرر أن يطل على جمهوره بلحية طويلة مما جعل البعض يشكك فى نيته للاعتزال قدوة بالنجم أدهم نابلسي والذي كان بنفس البرنامج ومع نفس لجنة التحكيم وقرر الاعتزال مؤخرا.

 

 

 

وبدأ محمد الريفي خلال هذه الفترة فى التواجد على الساحة من خلال صفحته على موقع الفيديوهات الشهير تيك توك بتقديم بعض أغانيه القديمة، والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

أزمة الريفي الصحية

وتعرض المطرب المغربي محمد الريفي لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية دقيقة

 

وكانت قد أعلنت سكينة الريفي، زوجة المطرب، محمد الريفي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن تعرض الريفي لأزمة صحية.

 

وكتبت:" خضع لعملية جراحية صعبة على مستوى الأمعاء، بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء”. الفايد من قرار اعتزال نجم اكس فاكتور محمد الريفي .

وكتب خالد الفايد عبر صفحته على فيس بوك :" انا لسه جاي من هناك الحق نفسك واهرب".


سابدأ حياة جديدة.. نجم اكس فاكتور يكشف نيته لاعتزال الغناء

كشف الفنان محمد الريفي نجم برنامج اكس فاكتور عن نيته في اعتزال الغناء بعد انهاء تعاقداته.
وكتب محمد الريفي عبر صفحته على فيس بوك ": بدات افكر في الطريق الى اعتزال اخلص  تعاقداتي  اخيرة  وسأبدأ حياتي من جديد ويارب الى طريق الخير".

فاجأ المطرب الشاب محمد الريفي نجم برنامج أكس فاكتور والذي حقق لقب الموسم عام ٢٠١٣ الجمهور بشكل غريب، حيث قرر أن يطل على جمهوره بلحية طويلة مما جعل البعض يشكك فى نيته للاعتزال قدوة بالنجم أدهم نابلسي والذي كان بنفس البرنامج ومع نفس لجنة التحكيم وقرر الاعتزال مؤخرا.

 

 

 

وبدأ محمد الريفي خلال هذه الفترة فى التواجد على الساحة من خلال صفحته على موقع الفيديوهات الشهير تيك توك بتقديم بعض أغانيه القديمة، والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

أزمة الريفي الصحية

وتعرض المطرب المغربي محمد الريفي لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية دقيقة

 

وكانت قد أعلنت سكينة الريفي، زوجة المطرب، محمد الريفي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن تعرض الريفي لأزمة صحية.

 

وكتبت:" خضع لعملية جراحية صعبة على مستوى الأمعاء، بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء”.

خالد الفايد محمد الريفي

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