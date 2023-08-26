فولهام يفرض التعادل على أرسنال 2-2 في الدوري الإنجليزي

فرض فريق فولهام التعادل على مضيفه أرسنال بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق فولهام افتتح التسجيل مبكرًا بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق البرازيلي بيريرا، مستغلًا خطأ مشتركًا بين بوكايو ساكا وآيرون رامسديل.

وسجل النرويجي مارتين أوديجارد هدفًا لـ أرسنال في الدقيقة 43، لكن تم إلغائه بداعي التسلل على كاي هافيرتز ممرر الكرة.

وأدرك بوكايو ساكا التعادل لـ أرسنال في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، أعقبه زميله إيدي نيكيتاه بالهدف الثاني من متابعة لتمريرة زميله فابيو فييرا في الدقيقة 73.

متابع فولهام توالت بحصول باسي على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء لهم، لكن بالينيا سجل هدف التعادل في الدقيقة 87.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 7 نقاط في المركز الثاني، ورصيد فولهام لـ 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلًا من:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: توماس بارتي - بنجامين وايت - ويليام ساليبا - بيوتر كيويور

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - ليوناردو تروسارد

واستمر غياب المحترف المصري محمد النني، عن أرسنال، بسبب الإصابة.