هل يقبل الله التوبة مع تكرار العودة إلى الذنب .. فيديو

قال الشيخ محمود السيد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إنه لايوجد شخص على وجه الأرض معصوم من الخطأ، لكن لاتيأس أيا كان ذنبك ألجأ إلى الله عز وجل.

وأضاف عضو مركز الأزهر للفتوى: سيرحمك ويغفر لك ، الذنب يجد الإنسان أثره في الهم والحزن حينما يكون هناك ذنب يصر عليه ويجاهر بهذا الذنب.

وتابع: حينما تذنب عليك أن تدرك معصية الله عز وجل، عليك أن تعرف السبب الذي بسببه وصلت لهذه الحالة وتلجأ إلى الله بحوله وقوته أن يعينك على ترك هذا الذنب وداوم على الاستغفار.



دعاء يغفر الذنوب كلها

دعاء يغفر الذنوب كلها إن الحسنات يذهبن السيئات ، الحسنات الكثيرة تمحو السيئات، بالإضافة إلى الدعاء إلى الله عز وجل أن يغفر الذنوب كلها فهو أمر يرفع مقدار العبد ويزيد في حسناته وينقيه من الذنوب ، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- من قال سبحانَ اللهِ وبحمدِه مائةَ مرةٍ غُفِرَتْ له ذنوبُه ولو كانت مثلَ زبدِ البحرِ ، وقال سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما على الأرضِ أحدٌ يقولُ لا إلهَ إلَّا اللهُ ، واللهُ أكبرُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ ، إلَّا كُفِّرَتْ عنه خطاياه ، ولو كانَتْ مثلَ زبدِ البحرِ.

ورد عن النبي - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في دعاء يغفر الذنوب كلها اللهمَّ اغفرْ لي خطيئَتي وجَهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني، اللهمَّ اغفِرْ لي جَدِّي وهَزْلي، وخَطئي وعمْدي، وكلُّ ذلك عندي، اللهمَّ اغفرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أنت أعلمُ به مني، أنت المُقَدِّمُ وأنت المُؤخِّرُ، وأنت على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

- ونقول في دعاء يغفر الذنوب كلها اللهمّ إنّي تبت إليك فاقبل توبتي، ولا تردّني. واغفر ذنوبي، واهدني إلى صراطك القويم.

اللهمّ ثبّت قلبي على الإيمان، وأعنّي على طاعتك ياربّ العالمين.

- اللهمّ إنّك أنت التّوّاب الرّحيم. تب عليّ واقبل توبتي النّصوح، وتقبّل ياربّ دعائي. واعفُ عن خطاياي وزلّاتي. وأنزل عليّ رحماتك، يا حنّان يا منّان.

- اللهم لك أسلَمتُ ، وبك آمَنتُ ، وعليك توكَّلتُ ، وإليك أنَبتُ ، وبك خاصَمتُ ، وإليك حاكَمتُ ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ ، وما أسرَرتُ وما أعلَنتُ ، أنت المُقَدِّمُ ، وأنت المُؤَخِّرُ ، لا إلهَ إلا أنت ، أو : لا إلهَ غيرُك.

- ومن أفضل الكلمات في دعاء يغفر الذنوب كلها أستغفر الله العظيم حياءً من الله، أستغفر الله العظيم رجوعاً إلى الله، أستغفر الله العظيم ندماً واسترجاعاً، أستغفر الله العظيم فراراً من غضبِ الله إلى رضى الله، أستغفر الله العظيم فراراً من سخطِ الله إلى عفوِ الله.

- اللهمّ إنّ مغفرتك أكبر من ذنبي، ورحمتك أرجى لي من عملي، سبحانك لا إله غيرك، اغفر لي ذنبي. وأصلح لي عملي، إنّك تغفر الذّنوب لمن تشاء، أنت الغفور الرّحيم.

كذلك اللهمّ إنّك أنت الغفّار فاغفر لي، وأنت العفوّ فاعفُ عنّي. وأنتّ الرّحيم فارحمني. وأنت التّوّاب فتب عليّ، وأنت الهادي فاهدني إلى الصّراط المستقيم.