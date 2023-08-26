أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن يعمل بكل طاقته لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

كشف أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية لمجلس النواب، أسباب دعم وتأييد حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

وقال أشرف رشاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن حزب مستقبل وطن يعمل بكل طاقته وبشكل مستمر ومكثف لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف أشرف رشاد: "يعمل حزب مستقبل وطن على تنفيذ مبادرات مجتمعية لدعم المواطن وتوفير المواد الغذائية للأكثر احتياجا".

وتابع أشرف رشاد: "المواطن يدرك أن الأزمة الاقتصادية تؤثر على كافة دول العالم وهناك ارتفاع في معدلات التضخم في مختلف دول العالم حتى الدول الغنية".

وأضاف أشرف رشاد: "مصر شهدت أزمات اقتصادية كثيرة واستطاعت مصر أن تعبر الأزمات بتكاتف الشعب مع القيادة السياسية".