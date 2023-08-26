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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب رئيس «المؤتمر»: تأييد الحزب ترشح السيسي لولاية جديدة للثقة التامة في رؤيته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تأييد الحزب لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024؛ ينبع من الثقة التامة فى رؤيته، وما تحقق بالفعل على أرض الواقع، حيث شهدت الدولة المصرية خلال فترة حكمه على مدار الـ 10 سنوات الماضية، طفرة نوعية لم تشهدها الدولة من قبل في كافة المجالات.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر نحتاج إلى استمرار الرئيس السيسي في قيادة الدولة كونه الأكثر دراية بالتحديات التي تمر بها البلاد كما أنه تولى المسئولية، في ظروف صعبة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، ولكنه استطاع بجدارة أن يحقق نجاحات وإنجازات على المستوى الداخلي والخارجي.

وتابع فرحات: إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، شملت كل القطاعات، سواء قطاع التعليم أو قطاع الصحة، بالإضافة لقطاع التشييد والبناء وغيرها، ونحن نضع ثقتنا في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات، والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الدولة تحتاج إلى قيادة حكيمة لمواجهة كل الأزمان التي تمر بها البلاد ونحن نرى أن الرئيس السيسي هو الأقدر والأجدر على تحقيق هذا الأمر، في ظل ما حققه من إنجازات وما يحققه حاليا.

وأكد أن الرئيس السيسي نجح في لم الشمل خلال السنوات الأخيرة، و أرسى الاستقرار في الدولة ونحن في أمس الحاجة إلى استمرار هذا الاستقرار وهو ما يجعلنا نقف خلف الرئيس وندعم ترشحه للرئاسة.

حزب المؤتمر السيسي نائب رئيس حزب المؤتمر رضا فرحات الرئيس عبدالفتاح السيسي

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