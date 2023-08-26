كلفت المستهلكين .. مفاجأة بشأن سياسات بايدن وترامب لتحويل التجارة بعيداً عن الصين

كشفت دراسة حديثة عن تحول التجارة الأمريكية بعيدًا عن الصين بسبب السياسات التي انتهجتها كل من إدارتي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ذكرت الدراسة أن اعتماد أمريكا على سلاسل التوريد ذات الصلة بالصين لم يتقلص ​​بسبب هذه الخطوة، فيما واجه المستهلكون ارتفاعًا في الأسعار.

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من المخاوف من تراجع العولمة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فإن التجارة الإجمالية "ظلت قوية بنسبة تقل قليلا عن 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بدلًا من انهيارها".

وأكدت أن تحول التجارة الأمريكية بعيدًا عن الصين يتسبب في رفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين دون وجود وسائل تعوض هذا مثل تحسين كفاءة التصنيع في الولايات المتحدة.

وتأتي الدراسة لكل من الخبيرة الاقتصادية في كلية الأعمال بجامعة هارفارد لورا ألفارو والأستاذ المشارك في كلية توك للأعمال في دارتموث دافين تشور خلال الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية والخبراء الاقتصاديين في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية.