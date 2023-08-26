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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أنشودة طلع البدر علينا بصوت الشاب محمد مسعود.. فيديو

محمد مسعود
محمد مسعود

حل المنشد محمد مسعود  ضيفًا على موقع «صدى البلد» الإخباري، وتم تكريمه عقب ندوة أقامها الموقع الإخباري بعد تقديمه عددا من الأناشيد والابتهالات الدينية الرائعة منها أنشودة طلع البدر علينا.


محمد مسعود شاب عمره 22  عاما ، طالب بكلية الآداب قسم التاريخ  جامعة الإسكندرية ، بدأت حياته مع الإنشاد الديني من الإذاعة المدرسية.

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ورغم صغر سنه، أنشد فى أكثر من حفلة يتجاوز عددها الـ 100 في المحافظات،  وسجل على قنوات ( الدلتا ، الوطن ، أمجاد ، الناس ، الحياة ، الحرة الامريكية ، النايل لايف ، ازهرى ، راديو انرجى مع مصطفى عاطف ، راديو البوابة نيوز ، ودريم ).


انضم لمدرسة الإنشاد الدينى وتخرج فى الدفعة السادسة وشاركت فعليا فى أول حفلة مع المدرسة فى حفلة الشيخ محمود التهامى فى دار الأوبرا المصرية .


- عضو فى اوركسترا وزارة الشباب والرياضة ، وشارك فى حفل كبير فى دولة تايلاند وألمانيا وأحيا عددا من الحفلات هناك.

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