رئيس الحزب الناصري: خلافنا مع التيار الليبرالي تاريخي .. وكمال أبو عيطة معروف بنزاهته رغم هجوم هشام قاسم

أكد محمد النمر، رئيس الحزب الناصري، أن كمال أبو عيطة لا يحتاج إلى دعم لأنه جزء من التاريخ الوطني، وأي شخص يمكن يرجع لمواقفه ويرى بنفسه، وتاريخيا هو إنسان يدافع عن مصالح الفقراء، مشيرا إلى أن الخلاف بين التيار الليبرالي والناصري، الذي أثاره الصدام بين كمال أبو عيطة وهشام قاسم ليس وليد اللحظة، لكنه موجود من فترة كبيرة.

وأضاف "النمر"، في تصريحات خاصة ل صدى البلد ، أن التيار الناصري قبل التواجد في الحركة المدنية رغم الاختلاف في الفكر، ولوجود كتلة معارضة وطنية لصالح المجتمع والاتفاق على الحد الأدنى من الاتفاقات لتعمل لصالح المجتمع، مشيرا إلى أن الهجوم الذي يتعرض له التيار الناصري يأتي بسبب دفاعه عن الشعب وعدالة توزيع الثروة وهو عكس توجهات التيار الليبرالي.

وأوضح أن الخلاف مع التيار الليبرالي أننا نتحدث عن وجود قوي لمصر في دائرة عربية، وأن هناك عدة اسمه الكيان الصهيوني لابد من مواجهته، وهذا ايضا أمر لا يقول بخ التيار الليبرالي.



وأشار إلى أن هناك خلاف تاريخي بين التيارين، التيار الناصري والتيار الليبرالي، مشددا على ضرورة أن يكون هذا اختلاف وليس حلاف لمصلحة الوطن، دون تخوين.

وأكد أنه لا مشكلة من وجود تيار ليبرالي ويكون له وجهة نظر ويتحرك في صالح الوطن، ولابد أن يكونوا ليس لديهم مشكلة أن يكون هناك تيار ناصري لصالح المواطنين ويدافع عن مصالح الشعب ولابد أم يقبلوا الآخر.