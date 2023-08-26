الخارجية التركية تدين بشدة الهجوم على المسجد في مدينة ليماسول بقبرص

أدانت وزارة الخارجية التركية ،اليوم السبت، بشدة الهجوم على مسجد في مدينة ليماسول بإدارة جنوب قبرص الرومية.

وأدان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، اليوم السبت، الاعتداء على مسجد في مدينة ليماسول، في إدارة جنوب قبرص الرومية.

وقال تتار، في بيان، إن تعرض مسجد "إبراهيم آغا كوبرولو" لاعتداء بالزجاجات المملوءة بمواد مشتعلة، بمثابة محاولة حرق متعمد.

كما شدد تتار، في بيانه، على أن هذا الاعتداء، يعتبر من مظاهر الغضب العدائي ضد المعتقدات والقيم المقدسة لأكثر من 2 مليار شخص حول العالم، وهو ما لا يمكن تفسيره بالديمقراطية وحرية الفكر.

وطالب رئيس شمال قبرص، بتقديم الجناة إلى العدالة على الفور؛ لمواجهة الهجمات التي تستهدف الأصول التاريخية والدينية والثقافية.

وبدوره، قال رئيس وزراء شمال قبرص أونال أوستل، إن الاعتداء يستهدف بالدرجة الأولى المسلمين القاطنين في جنوب قبرص يستهدف العالم الإسلامي كله.

وذكرت مصادر إعلامية متطابقة اليوم في كل من قبرص التركية والرومية أن شخصا ألقى زجاجة مولوتوف حارقة على مسجد "إبراهيم حارقة كوبرولو" في مدينة ليماسول بوقت متأخر من ليل السبت، وتسبب بأضرار في باب المسجد وجدرانه.