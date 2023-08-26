«المصريين الأحرار»: ندعم السيسي في الانتخابات.. ونرد على الشائعات بكل اللغات| فيديو

تحدث رائد مقدم٫ مساعد رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون التنظيم، عن إعلان حزب المصريين الأحرار تشكيل حملة حزبية شعبية لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسية.

وقال رائد مقدم٫ مساعد رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون التنظيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”٫ على قناة “دي إم سي”٫: “الدكتور عصام خليل هو مش وضع الحملة على مراحل معينة”.

وأضاف: “كل مرحلة في الحملة ترتبط ببعض الإجراءات المعينة”٫ مشيرا: “المرحلة الأولى هي إعلان الحزب أن الرئيس السيسي هو المرشح الرئاسي للحزب”٫ مؤكدا أن الإعلان جاء عقب إجماع جميع أعضاء الحزب على ذلك.

وأشار: “في الحزب هناك لجان نوعية متخصصة في كل المجالات وكل لجنة أصدرت تقريرها عن الفترة الماضية٫ واتضح كم الإنجازات التي تمت على كل المستويات”٫ موضحا: “دورنا خلال الفترة المقبلة هو العمل على محورين الأول توعية المواطن بتلك الإنجازات والخسائر التى ممكن أن تحدث لولا تلك الإنجازات وشرحها”.

وأوضح: “المحور الثانى هو التصدى لكل الأبواق المأجورة التى تشكك فى هذه الإنجازات وتشكك في المرحلة السابقة”٫ لافتا: “لدينا في الحزب وحدة ترجمة خاصة تتابع كل ما يتعلق بالمرشح الرئاسي والرد على كل تلك الإدعاءات بكل اللغات”.





