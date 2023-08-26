المصريين الأحرار: حملة حزبية شعبية لتاييد السيسي في الانتخابات

كشف عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أسباب دعم وتأييد الحزب لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

وقال عصام خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن الحزب أكد أن الرئيس السيسي هو مرشح الحزب.

وأضاف عصام خليل:" ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مضيفا:" كل حزب يرشح من يراه مناسبا للمرحلة".

وتابع عصام خليل:" هناك حملة حزبية شعبية لدعم الرئيس السيسي وفوجئنا بتواصل نخب كثيرة في المجتمع للمشاركة في حملة دعم وتأييد الرئيس السيسي".

واكمل عصام خليل:" تم تشكيل هيكل الحملة الشعبية الداعمة للرئيس السيسي في مختلف محافظات الجمهورية ".