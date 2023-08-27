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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. موعد تسجيل رغبات الطلاب بالمرحلة الثالثة.. وفتح باب التقدم لجائزة الإيسيسكو لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الجامعات 2023.. موعد تسجيل رغبات الطلاب بالمرحلة الثالثة والكليات المتاحة للشعبتين
تنسيق الجامعات 2023.. يستمر طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة بالبحث عن موعد تسجيل رغبات الطلاب بالمرحلة الثالثة والكليات المتاحة للشعبتين وموعد تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة للعام الدراسي 2023.

 

مفأجاة | مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بفارغ الصبر مواعيد فتح باب التنسيق الالكتروني حتي يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خاصة بعد أن انتهاء طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023.

 

تنسيق الجامعات 2023… كليات تقبل من 50% بالمرحلة الثالثة لطلاب علمى علوم
تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، ينتظره الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023 حيث تم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023  علي موقع التنسيق الالكتروني التي حددتها وزارة التعليم العالي .

 

آداب 61.5% وحقوق 59.8%.. فرصة لأصحاب الـ 50% بكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023
تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الحاصلين على 50% فأكثر،  انطلاق المرحلة والتعرف على الكليات المتاحة لهم.
 

موعد التقدم لجائزة الإيسيسكو لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية 2023

 أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس فتح باب الترشح  لجائزة الإيسيسكو لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية لعام 2023  وذلك لاعضاء  هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح.

 

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