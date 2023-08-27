أخبار التعليم.. موعد تسجيل رغبات الطلاب بالمرحلة الثالثة.. وفتح باب التقدم لجائزة الإيسيسكو لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق الجامعات 2023.. موعد تسجيل رغبات الطلاب بالمرحلة الثالثة والكليات المتاحة للشعبتين

تنسيق الجامعات 2023.. يستمر طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة بالبحث عن موعد تسجيل رغبات الطلاب بالمرحلة الثالثة والكليات المتاحة للشعبتين وموعد تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة للعام الدراسي 2023.

مفأجاة | مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بفارغ الصبر مواعيد فتح باب التنسيق الالكتروني حتي يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خاصة بعد أن انتهاء طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023.

تنسيق الجامعات 2023… كليات تقبل من 50% بالمرحلة الثالثة لطلاب علمى علوم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، ينتظره الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023 حيث تم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علي موقع التنسيق الالكتروني التي حددتها وزارة التعليم العالي .

آداب 61.5% وحقوق 59.8%.. فرصة لأصحاب الـ 50% بكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الحاصلين على 50% فأكثر، انطلاق المرحلة والتعرف على الكليات المتاحة لهم.



موعد التقدم لجائزة الإيسيسكو لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية 2023

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس فتح باب الترشح لجائزة الإيسيسكو لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية لعام 2023 وذلك لاعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح.