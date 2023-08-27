المصريين الأحرار: أعلنا دعم الرئيس منذ 3 يوليو الماضي

قدّم عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، دعمه الكامل لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفا:" الحزب أعلن عن دعمه للرئيس السيسي منذ 3 يوليو الماضي، مؤكدا أن هذا الإعلان يعني أن الحزب بكافة أفراده وهيئاته ملتحقون بالحملة الانتخابية للرئيس السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لعصام خليل في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة "النهار"، أن هناك جهودًا مستمرة لتشويه المشروعات التنموية التي أعلنتها الحكومة، معربا عن تفاؤله بأن خبراء سيقومون في المرحلة المقبلة بتوضيح جدوى وأهمية هذه المشروعات.

وأكد أن منذ إعلان الحزب عن دعمه لترشيح الرئيس السيسي، تلقى الحزب تفاعلًا إيجابيًا من جانب النخب المجتمعية وأعضاء نقابات العمال، حيث يرغبون في الانضمام للحملة الانتخابية لتعزيز دعم الرئيس السيسي.