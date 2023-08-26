المصريين الأحرار: نعتبر السيسي هو مرشح الحزب رسميا في انتخابات الرئاسة

‏قال ريمون ناجي عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي بحزب المصريين الأحرار، إن هذه ليست المرة الأولى للحزب التي يرشح فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحزب لرئاسة الجمهورية وفي الانتخابات الماضية، اتخذ الحزب نفس الموقف، وأكد أن الرئيس السيسي هو مرشح حزب المصريين الأحرار لمنصب رئيس الجمهورية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشح حزب المصريين الأحرار

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن تحرك الحزب جاء من خلال إيمانه الشديد جدا بالاستراتيجية العامة التي يتحرك بها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الإقليمي وتطابق رؤاه مع البرنامج العام لحزب المصريين الأحرار.