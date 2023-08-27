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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 27-8-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري في أول تعاملات اليوم الأحد 27-8-2023.

استقرار السعر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-8-2023، علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

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أقل سعر 

 

وسجل أقل سعر دولار في البنوك  نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية.

 

بنوك القطاع الخاص 


وصل متوسط سعر الدولار داخل بنوك القطاع الخاص أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB،قطر الوطني الأهلي QNB، الاسكندرية، الامارات دبي الوطني،المصري لتنمية الصادرات، بلوم، المشرق، كريدي أجريكول".

أعلي سعر


وصل أعلي سعر للدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع 
وسجل ثاني أعلي سعر دولار في البنوك امام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك

تراجع عالمي

 

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى منذ منتصف يونيو الماضي متأثرًا بتزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يوقف قريبًا رفع أسعار الفائدة، بينما ارتفع الدولار عموما قبيل خطاب لرئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول.

ونقلت رويترز عن ثمانية مصادر مطلعة أن واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي يشعرون بقلق متزايد من ضعف آفاق النمو، وأن النقاش لا يزال مفتوحًا إلا أن الزخم للتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة يتزايد.

وتراجع اليورو إلى مستوى منخفض جديد بعد هذا التقرير، ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف يونيو عند 1.0766 دولار تقريبًا، وانخفض اليورو 0.3% في أحدث تعاملات اليوم.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، إلى أعلى مستوى منذ السابع من يونيو  عند 104.25. وارتفع المؤشر بأكثر من 2% في أغسطس آب متجهًا إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت شهرين.

ويتحدث باول في ندوة السياسات الاقتصادية في جاكسون هول الساعة 14:05 بتوقيت غرينتش، بينما تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في الندوة نفسها في وقت لاحق من اليوم.

وتأثر اليورو والجنيه الإسترليني بشكل سلبي هذا الأسبوع بسبب بيانات النشاط التجاري الضعيفة التي دفعت المستثمرين إلى خفض توقعاتهم للمزيد من رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو وبريطانيا.              

حسم ملف المصرف المتحد 

     
و أكد البنك المركزي، أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.
وقال البنك إنه طبقا للجدول الزمنى المحدد عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم.
وأكد المركزي وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.
ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام. وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. 
ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعابالإضافة الى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف الى ويعمل به 1723 موظف ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85مليار جنيه.
 

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