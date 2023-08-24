بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

ماذا ينتظر سعر الدولار خلال الفترة المقبلة؟ يتساءل الكثير من المصريين عن مستقبل العملة الخضراء بعد انضمام مصر إلى تجمع البريكس، وعن الإيجابيات التي ستعود على الدولة من هذه الخطوة.

يذكر أن سيريل رامافوز، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، قد أعلن في جلسة بـ قمة بريكس 2023 اليوم الخميس، أن تكتل بريكس دعا (مصر والأرجنتين وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا) للانضمام لعضوية الكتلة، على أن تكون عضوياتهم سارية بدءًا من 1 يونيو 2024.

انضمام مصر لتجمع بريكس

بدوره ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا".

وتابع فهمي: "مصر ستعمل أيضا على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

ماذا يعني انضمام مصر لـ بريكس؟

تُعتبر قمة بريكس تكتلًا اقتصاديًا مهمًا على المستوى الدولي، حيث تضم القمة على طاولتها 5 اقتصادات دولية كبرى ومتطورة، وهي دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، مع تطلع بعض الدول الأخرى للانضمام لعضوية التجمع قريبًا.

طالبت بعض الدول الانضمام لـ قمة بريكس 2023 رسميًا، وهي «الإمارات ومصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنجلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام».

وبالفعل دعا تكتل بريكس (مصر والأرجنتين وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا) للانضمام لعضوية الكتلة، على أن تكون عضوياتهم سارية بدءًا من 1 يونيو 2024.

ويرى الخبراء والمحللين، هذه الخطوة بمثابة طوق نجاة لمصر من العديد من المشكلات التي كانت تواجهها خلال الفترة الماضية وذهابها إلى جهة أكثر نشاطًا كدول البريكس بما لديها من تعاملات اقتصادية وتجارية كبيرة؛ ما يجعلها تجد منفذًا لتخفيف هذه المشكلات التي تعانيها، ومنها تدبير العملات الأجنبية خاصًة الدولار.

ماذا ينتظر سعر الدولار في 2024؟

يأتي انضمام مصر لبريكس في ظل البحث عن بدائل للدولار مثل العديد من دول العالم التي يواجها تحدي فيما يتعلق بـ الدولار.

ويتيح انضمام مصر لـ بريكس، فرصة التبادل التجاري مع دول كبرى مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل بعملاتها المحلية؛ ما يقلل الضغط على استخدام الدولار في التداول.

يذكر أن قمة بريكس 2023، قد ناقشت مشروع العملة المشتركة، حيث يسعى تكتل بريكس إلى إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة العالمية.

واقترح أعضاء مجموعة بريكس زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك.