عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية الدولار.. تحرك رسمي من مجموعة بريكس لاستخدام العملات الوطنية بالتجارة الدولية

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

دعت مجموعة بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية، وكذلك بين دول المجموعة، وفقا للإعلان الذي تم تبنيه في نهاية القمة في جوهانسبرج.

وجاء في الإعلان: "نؤكد على أهمية تشجيع استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية والمعاملات المالية سواء داخل دول البريكس أو مع الشركاء التجاريين”.

من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، إن قادة البريكس يعتقدون أن الوقت قد حان لاستخدام العملات المحلية وأنظمة الدفع البديلة.

وقال: "لقد حانت اللحظة العالمية لاستخدام العملات المحلية والإجراءات المالية البديلة وأنظمة الدفع البديلة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن نتائج قمة بريكس كانت ممتازة، لافتة إلى أن المحاولات الأمريكية لاستخدام "العُزلة" من خلال العقوبات قد تم هزيمتها مرة واحدة وإلى الأبد.

فائدة كبيرة لمصر.. مجموعة بريكس تضع حلولا للتخلص من أزمات الديون الدولية

رئيس بوروندي بقمة بريكس: نحتاج مشاركة إفريقيا من أجل عالم متعدد الأقطاب

وأضافت زاخاروفا عبر قناتها على تليجرام، تعليقا على نتائج القمة الـ 15 لدول بريكس: "النتائج رائعة، لقد تم التغلب على استخدام "العُزلة" من قبل الأمريكيين إلى الأبد".

مجموعة بريكس العملات الوطنية التجارة الدولية الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس | قرار جمهوري بتعيين المستشار فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

صور تظهر لأول مرة.. الكشف عن مفاجأة بشأن جسم طائرة قائد فاجنر

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

مجموعة بريكس: نؤكد أهمية استمرار مجموعة العشرين في لعب دور المنتدى المتعدد

كسرت محاولات العُزلة| بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن نتائج قمة بريكس

بعد انضمام الدول الجديدة.. وزير الخارجية الروسي يوضح حقيقة تغيير اسم «بريكس»

الرئيس الأوكراني يكشف حقيقة مسؤولية بلاده عن مقتل زعيم فاجنر

عاجل| التعرف على جثة قائد فاجنر ومساعده.. ومفاجأة بشأن تحطم طائرتهما

وصل إلى 25%.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 750 نقطة أساس

بوتين يقود مجموعة فاجنر عقب مقتل زعيمها| تفاصيل

إعلان جوهانسبرج.. بريكس يضع اتفاقية دولية لمنع استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية

ترشيحاتنا

أين يؤدي الرئيس المنتخب في 2024 اليمين الدستورية وما مدة انتخابه؟

لطلاب الدبلومات الفنية 2023 .. خبير يوضح مستقبل الجامعات التكنولوجية

بعد القرار الجمهوري بتعيينه| السيرة الذاتية للمستشار تامر الفرجاني رئيس الرقابة الإدارية

الدولار.. استفادة كبرى لمصر بعد الانضمام لبريكس.. فما هي؟

محمد صلاح “بين نارين”| جماهير ليفربول تنقلب ضده لهذا السبب.. وعرض اتحاد جدة لا يعوض

إسرائيل تهاجم دولة عربية 25 مرة منذ بداية العام| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

فيديو

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

فيضانات .. هل تصل سحابة سوبر سيل إلى مصر؟ فيديو

ماذا سيحدث للدولار؟ | توابع انضمام مصر للبريكس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

اﻟﻤﺰﻳﺪ