نهاية الدولار.. تحرك رسمي من مجموعة بريكس لاستخدام العملات الوطنية بالتجارة الدولية

دعت مجموعة بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية، وكذلك بين دول المجموعة، وفقا للإعلان الذي تم تبنيه في نهاية القمة في جوهانسبرج.

وجاء في الإعلان: "نؤكد على أهمية تشجيع استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية والمعاملات المالية سواء داخل دول البريكس أو مع الشركاء التجاريين”.

من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، إن قادة البريكس يعتقدون أن الوقت قد حان لاستخدام العملات المحلية وأنظمة الدفع البديلة.

وقال: "لقد حانت اللحظة العالمية لاستخدام العملات المحلية والإجراءات المالية البديلة وأنظمة الدفع البديلة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن نتائج قمة بريكس كانت ممتازة، لافتة إلى أن المحاولات الأمريكية لاستخدام "العُزلة" من خلال العقوبات قد تم هزيمتها مرة واحدة وإلى الأبد.

وأضافت زاخاروفا عبر قناتها على تليجرام، تعليقا على نتائج القمة الـ 15 لدول بريكس: "النتائج رائعة، لقد تم التغلب على استخدام "العُزلة" من قبل الأمريكيين إلى الأبد".