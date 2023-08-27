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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا.. تفاصيل

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك من أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :اللجنة الثلاثية للزمالك لم تصدر أي قرار بشأن غرامة كهربا، كما أنها تسعى إلى الحصول على مستحقات النادي كاملة، و لا تفكر نهائياً في تقسيط الغرامة

وأضاف : " اللجنة الثلاثية تسعى إلى توفير السيولة المالية لدفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والموظفين بجانب حل أزمة القيد وتجديد عقود لاعبي الفرق المختلفة، وغرامة "كهربا" ستساهم في حل بعض الأزمات التي تواجها اللجنة ".

الزمالك الأهلى النادي الأهلي كهربا

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