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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشاره.. الفرق بين أعراض متحور ايريس والحساسية الصدرية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان مؤخرا إيجابية حالتين بالمتحور ايريس Eg5، مما أثار الذعر لدى الكثيرين في مصر.


وكشف الدكتور ايمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، عن الفرق بين أعراض متحور ايريس Eg5 والحساسية الصدرية.


وأوضح الدكتور أيمن سالم أن أعراض متحور ايريس Eg5 تتمثل في السعال الشديد وارتفاع في درجات الحرارة والشعور بالإرهاق و التهاب الحلق والسيلان في الأنف واختلاف في حاسة الشم والتذوق، لافتا إلي أن تلك الأعراض قد تتشابه مع أعراض فيروس كورونا إلي حد كبير.


وأكد الدكتور أيمن سالم أن الحساسية الصدرية أعراضها تشمل سعالا مصحوبا ببلغم وصفير في الصدر عند التنفس، مما يؤدي إلي صعوب التنفس في الحالات الشديدة، ولكن هذه الأعراض تزيد مع وجود بعض المسببات مثل استنشاق المريض الأدخنة والأتربة والروائح التي تساعد على ازدياد تلك الأعراض حدة.


وأشار الدكتور سالم إلي أنه مع اختلاف بعض الأعراض فيما بين متحور ايريس والحساسية الصدرية إلا أنهم يشتركون في السعال المستمر وضيق التنفس أو ضيق الصدر، ومن هنا يجب التعرف عما إذا كان المريض مصاب بالمتحور الجديد او الحساسية الصدرية.


واستطرد الدكتور أيمن السيد سالم حديثه أنه يجب إجراء العديد من الفحوصات للتعرف على حقيقة الإصابة إن كانت متحور ايريس أو الحساسية الصدرية وتتمثل في تحليل PCR، وتحليل صورة دم كاملة، و CRB، وأخيرا أشعة على الصدر.

أعراض فيروس كورونا أعراض فيروس فيروس كورونا متحور إيريس مصاب بالمتحور الجديد

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