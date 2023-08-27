عمرو السولية يشارك جمهوره آية قرآنية

شارك عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، منشورا تضمن آية قرآنية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب عمرو السولية: وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسي ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون.

وكشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر تطورات ملف تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم أجنبي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :"بدأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التحرك لحسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تعثر ضم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جينوبك الكوري الجنوبي ".

وأضاف: "يضغط محمود الخطيب على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من أجل اختيار صفقة في مركز رأس الحربة من الأسماء التي تم عرضها عليه من جانب لجنة التخطيط في الأيام الماضية .

وأوضح أن رئيس الأهلي، يتحفظ على خطوة خوض منافسات كأس السوبر الإفريقي ومونديال الأندية دون التعاقد مع مهاجم أجنبي

واختتم فاروق تصريحاته: هناك تخوف داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، من التعرض إلى انتقادات في الفترة المقبلة حال التعرض إلى أي تعثر، حال عدم ضم مهاجم سوبر في انتقالات الصيف ".