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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بسبوسة المحلات بمكونات متوفرة في كل بيت

بسبوسة المحلات
بسبوسة المحلات

قدمت الشيف منال العالم طريقة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة من منزلك لعمل بسبوسة المحلات. 

طعم مختلف وشهي .. طريقة عمل بسبوسة بالحليب المكثف

بأسهل الخطوات .. طريقة عمل بسبوسة الخلاط

مقادير الوصفة


1 كوب سكر
1 كوب سميد
1 كوب دقيق
1 كوب جوز هند
1 كوب زيت ذرة
1 كوب زبادي، روب
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 حبة كبيرة بيض
لدهن القالب:
3 ملعقة كبيرة طحينة
للتقديم:
1/2 1 كوب قطر، شيرة، شربات
للتزيين:
جوز هند، فستق حلبي ناعم. 


طريقة عمل بسبوسة المحلات 


1. ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 م.
2. أحضري صينية مستديرة مقاس 13 بوصة وإدهني الصينية بقليل من الطحينة.
3. في طبق عميق ضعي السكر، السميد، الدقيق، جوز الهند، الزبادي، الفانيليا، البيكنج باودر والبيض. باستعمال ملعقة بلاستيكية عريضة قلبي المواد لمدة دقيقة إلى أن تختلط وتتجانس تماما.
4. أسكبي خليط البسبوسة في الصينية وساوي السطح.
5. ضعي صينية البسبوسة في الفرن لمدة 30 دقيقة أو إلى أن تصبح ذهبية اللون.
6. أخرجي البسبوسة من الفرن واسكبي القطر الساخن مباشرة. زيني البسبوسة بجوز الهند والفستق الحلبي.
7. اتركي البسبوسة لتبرد تماما، ثم قطعيها للتقديم.

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