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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يتدخل لحل أزمة بدلات لاعبي المصارعة بمعسكر المجر

أشرف صبحي
أشرف صبحي

تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحل أزمة مصروف الجيب والطوارئ الخاص ببعثة المصارعة المشاركة بمعسكر الإعداد الدولي، والذي يقام بدولة المجر، استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم في صربيا الشهر المقبل، والمؤهلة مباشرة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ووجه وزير الشباب والرياضة مسئولي الاتحاد المصري للمصارعة بحل الأزمة الخاصة باللاعبين، وضرورة موافاة اللاعبين بكافة البدلات الخاصة بهم، رغم تأخرها بسبب صعوبة توفير النقد الأجنبي من قبل الاتحاد، موجهاً بمتابعة كافة احتياجات اللاعبين أولاً بأول.

وأكد وزير الرياضة على الوقوف خلف الأبطال الرياضيين في كافة الأوقات وتلبية احتياجاتهم الفنية والمالية وتهيئة المناخ المناسب لهؤلاء الأبطال للوصول إلى منصات التتويج العالمية، وتحقيق أفضل النتائج والتأهل لأولمبياد باريس 2024، ومن ثم تحقيق ميدالية أوليمبية لمصر في المصارعة.  

وشدد صبحي على ضرورة التزام اللاعبين بالبرامج التدريبية الموضوعة لهم، مؤكداً على متابعة كافة الأمور التي تخص المنتخب الوطني للمصارعة في المعسكر، والتواصل المستمر مع اللاعبين والمدربين والمسئولين عن البعثة، لتقديم الدعم اللازم وتوفير الظروف المناسبة وتهيئة الأجواء للاعبي المنتخب.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة العالم اولمبياد باريس 2024

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