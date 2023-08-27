قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب.، اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2589 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2265 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1941 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18120 جنيها.