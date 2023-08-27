الأرصاد: طقس اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية وارتفاع نسبة الرطوبة.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية ، إن هناك ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة بحوالي ٣ درجات عن المعدل الطبيعي ، فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا .

وتابعت " غانم "، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر "، والمذاع على فضائية " القناة الاولى "، أن طقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية وعلى شمال وجنوب سيناء .

ولفتت " غانم " ، إلى أن هناك غياب لحركة الرياح ، وبالتالي فالاجواء معتدلة خلال فترات الليل ورطبة .

وأردفت ، أن هناك تكون للشبورة المائية في الصباح الباكر ، وساعات الليل المتأخرة .

