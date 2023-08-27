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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: بدء التقديم الإلكتروني والتحويل للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (Ips)

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية  (I.p.s) وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة ١٠ أيام، مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة ٥٠٪.

من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن المصروفات الدراسية تترواح مابين ١٥ : ١٨ ألف جنيه وفقًا للمرحلة الدراسية رياض الأطفال( fs1  ، fs2) والصف الأول الابتدائى ( year 1)،  على أن تُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.

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ولفت أنه بالنسبة للمستوى الأول  لرياض الأطفال (fs1) يتم قبول الأطفال من سن ٤ سنوات وحتى ٥ سنوات إلا يوم.

رابط التقديم الإلكتروني للمدرسة :

https://forms.office.com/r/wjiBPbS3S7

التسجيل الالكتروني التحويل الالكتروني اللواء دكتور محمد الزملوط المدرسة المصرية اليابانية المدرسة الرسمية لمصروفات الدراسية للمصروفات الدراسية يوم الأحد

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