محافظ الوادي الجديد: بدء التقديم الإلكتروني والتحويل للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (Ips)

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة ١٠ أيام، مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة ٥٠٪.

من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن المصروفات الدراسية تترواح مابين ١٥ : ١٨ ألف جنيه وفقًا للمرحلة الدراسية رياض الأطفال( fs1 ، fs2) والصف الأول الابتدائى ( year 1)، على أن تُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.

ولفت أنه بالنسبة للمستوى الأول لرياض الأطفال (fs1) يتم قبول الأطفال من سن ٤ سنوات وحتى ٥ سنوات إلا يوم.

رابط التقديم الإلكتروني للمدرسة :

https://forms.office.com/r/wjiBPbS3S7