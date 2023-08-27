في ذكراه.. كيف حاولت طليقة جورج الراسي التخلص من حياتها بعد وفاته

يحل اليوم الأحد 27 أغسطس، ذكرى رحيل الفنان جورج الراسي الأولى، إذ ولد في 29 يناير عام 1980، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم العام الماضي 2022، عن عمر يناهز الـ 42 عامًا.

طليقة جورج الراسي تحاول التخلص من حياتها

نشرت عارضة الأزياء جويل حاتم مقطع فيديو مثيراً للجدل أعلنت فيه عن أقدمها على والتخلص من نفسها ووجهت رسالة إلى ابنها جو من طليقها الفنان جورج الراسى.

وقالت جويل حاتم خلال الفيديو : أقدمت على تناول بعض الحبوب ولم أكن أتخيل أن أفعل هذا الأمر ولكن كل هذا بسبب عائلة زوجى جورج الراسى.

وأضافت جويل حاتم موجهة رسالة إلى ابنها الصغير : سامحنى أنا فعلت هذا الأمر بسبب عائلة جورج الراسى والدك.

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جويل حاتم

وكانت فتحت الموديل جويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي النار على أسرتهما في تصريحات لها عبر خاصية استوري على تطبيق واتساب نقلتها عدد من الصحف اللبنانية.

وكشفت جويل حاتم الكثير من التفاصيل عن حياتها وعائلتها ووالدها الذي هاجمته بشدة في رسائلها عبر واتساب، ووجهت له كلمات سباب بعد انتقاده لتصريحاتها مؤخرا.

وقالت طليقة جورج الراسي إنها أجبرت على الزواج منه بعدما حملت في طفلهما الوحيد، الذي قالت عنه في تصريحات تلفزيونية إنها لا ترغب في إنجاب المزيد وستكتفي به.

وحملت جويل حاتم والدها وعائلة الراسي مسئولية زواجها الفاشل من جورج الراسي لأنها حملت منه بالخطأ، وطلبت من حسن نصر الله التدخل لحمايتها وابنها ومساعدتها.

وأكدت طليقة جورج الراسي على أنها لم تفقد عقلها بعد كما يتهمها البعض، لامتلاكها جميع الأدلة والوثائق على هاتفها التي تؤكد تصريحاتها.