متحور EG.5 بمصر.. تصريح جديد من مصدر مهم حول موقف الإصابات |تفاصيل

حالة من القلق اجتاحت العالم في الأيام القليلة الماضية بعد انتشار أنباء عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا الذي اجتاح العالم في عام 2020 وكان سببا في وفاة أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم، والمتحور الجديد لفيروس كورونا وهو متحور EG.5 أو المتحور ايريس، وهو سلالة ثانوية من سلالة XBB المتغيرة عن متحور أوميكرون، حيث نتج عن كورونا عدد من السلالات الفرعية.

أكثر انتشاراً ولكن ليس خطيرا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المتحور الجديد هو أحد متحورات أوميكرون ويوجد نوعين أو 3 من هذه المتحورات، مضيفًا: والذي أثار الانتباه في هذا المتحور أنه وصف بأنه أكثر انتشارًا، بمعنى أن عدد الحالات التي تصاب من الإنسان الذي يعاني من الفيروس تكون أكثر مما قبل ذلك.

وأضاف في فيديو له نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: لكن حتى الآن لم تُشكل هذه الحالات خطورة واضحة، إلَّا أنه أكثر انتشارًا ولم يسجل به حالات وفيات والأعراض تشابه تمامًا كل أعراض الفيروسات التنفسية بما فيها المتحورات السابقة من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع: وجود متحورات جديدة وبعد ذلك متحور آخر، هي ظاهرة من ظواهر الفيروسات التنفسية بكل أنواعها، بما فيها فيروس كورونا.. والحالات التي تصاب بهذا الفيروس أو متحوراته، تكون 3 أنواع، ويوجد أشخاص يصابون بالفيروس ولكن لا يعانوا من أي أعراض، وخطورتهم أنهم معديين، والشخص الذي أصيب بالفيروس لكن لم يعاني من أعراض هو معدٍ، ويوجد حالات هي الغالبية العظمى.

واستطرد: يليها الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة جدًا، مثل التهابات الفيروسات التنفسية وبعض الحرارة والتكسير في الجسم ورشح وعطس والتهاب في الحلق في معظم الحالات، والغالبية من كل الحالات تحتاج مسكن أو خافض للحرارة ويجب استعمال الباراسيتامول وأي نوع من أنواعه.

واستكمل: يوجد بعض الحالات الأخرى خصوصًا الذين يعانون من أمراض تنفسية مزمنة، مثل التهابات الجهاز التنفسي والقلب والسكر والضغط والأورام أو نقص المناعة، ففي هذه الحالة قد تصاب ببعض الأعراض التنفسية مثل التهاب الشعب الهوائية أو في بعض الحالات التهاب رئوي وهي حالات قليلة جدًا.

وكان قد أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن خطورة متحور كورونا الجديد (EG-5)، منخفضة، مضيفًا أنه لم يتم رصد أي زيادة في أعداد دخول المستشفيات جراء المتحور.

وأشار متحدث الصحة خلال تصريحات إعلامية أنه لا يوجد ارتفاع في نسب دخول المرضى للعناية المركزة، بسبب هذا المتحور، وبين أن المتحور الجديد، سريع الانتشار بسبب قدرته على تخطي الجهاز المناعي، مشيرًا إلى أن الأعراض هي نفس أعراض متحور أوميكرون في إشارة إلى ارتفاع درجة الحرارة ورشح الأنف وبعض أمراض الجهاز الهضمي على غرار الإسهال، ولفت إلى أن اللقاحات العادية مازالت فعالة في تقليل شدة المرض ومعدلات الوفيات.

كما كشف الدكتور حسام عبدالغفار، حقيقة نشر الوزارة بروتوكولًا جديدًا لعلاج متحور فيروس كورونا الجديد EG 5، والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن وزارة الصحة لم تطرح بروتوكولًا جديدًا لعلاج المتحور الجديد للفيروس، موضحاً أن البروتوكول العلاجي هو خطة علاجية متكاملة، عبارة عن خارطة الطريق التي تحدد مدة نوع وطريقة تناول العلاج، يشرف عليها طبيب متخصص بعد الكشف الطبي، مشيرًا إلى أنه حتى المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف المريض.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن كل ما ينشر على أنه خطة علاجية لأي مرض، إما أن ينشر في الدوريات العلمية موجههًا للأطباء، أو يكون مكذوبًا إذا تم تداوله بشكل يستخدمه العامة أو المرضى دون الرجوع للأطباء.

وأوضحت وزارة الصحة، في وقت سابق، أن نسب الحالات المبلغ عنها في أقاليم منظمة الصحة العالمية الخمس، في الإقليم الإفريقي -80%، الإقليم الأوروبي -18%، وإقليم جنوب شرق آسيا -51%، إقليم شرق المتوسط، الذي يضم مصر -16%، إقليم غرب المحيط الهادئ +97%.

أما نسب حالات الوفاة المبلغ عنها في أقاليم منظمة الصحة العالمية الخمس، فكان الإقليم الأوروبي -57%، والإقليم الإفريقي -87%، وإقليم جنوب شرق أسيا -62%، وإقليم شرق المتوسط، والذي يضم مصر -15%، وإقليم غرب المحيط الهادئ -46%

EG.5.1

للوقاية من الاصابة

و كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، في الايام القليلة الماضية عن إصابة حالتين بأعراض المتحور الجديد من كورونا، وذلك بعد الإطلاع على نتائج التحاليل لمراكز ترصد حالات الأمراض التنفسية والشبيهة بالأنفلونزا والإلتهاب الرئوي.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الأعراض التي طرأت على الحالتين المصابين بالمتحور الجديد خفيفة ويتماثلان للشفاء في الوقت الحالي.

وتابعت الوزارة أن الطب الوقائي بالوزارة يحرص على التدقيق في ترصد الأمراض التنفسية، من أجل الكشف المبكر لمسببات المرض، وهذا النظام يطبق في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الرئوية، والتنفسية والشبيهة بالأنفلونزا، ويتم إجراء المسحات للفحص.

أضافت الوزراة أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 بسيطة مشيرة إلى أن التوصيات الطبية مازالت هي التطعيم وأخذ اللقاحات باعتبارهما أهم الاجراءات المعززة للوقاية، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، ومن الضروري التهوية الجيدة، و التطهير المستمر للأيدي والأسطح، و ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤن الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تقوم بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة فى عدة مستشفيات موزعة جغرافياً على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا فى العيادات الخارجية ويتم تطبيقه فى 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين فى الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه فى 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف و ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسى المخلوى لجميع العينات بصفة دورية.

وأضاف: "ما زالت هى التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التى تؤثر على استجابة الجهاز المناعى للجسم، والتطهير المستمر للأيدى والأسطح، واستخدام الكمامات فى الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة".

كما حذر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من انتشار متحور كورونا الجديد بعد انتشاره في أكثر من 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، حيث تسبب في أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة في أقل من شهر، مشيرا إلى أن فيروس متحور كورونا الجديد EG.5 وهو أحد متحورات الفرعية لفيروس كوفيد – 19 المنتشر عالميًا.

وأكد محسب، على ضرورة تشجيع المواطنين على الحصول على اللقاحات، التي تساهم في تقديم درجات مرتفعة من الحماية من المتحور الفرعي الجديد، كذلك اتباع الإجراءات الوقائية والتي من بينها ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتهوية الغرف، والاهتمام بالنظافة الشخصية، موضحا أن المتحور الجديد هو الأكثر تنافسية وعدوانية من نظرائه، بسبب قدرته على مقاومة الأجسام المضادة الناتجة عن الحصول على لقاحات، وذلك وفقا لما ورد بالتقارير العالمية المتخصصة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت تحذيرات من تكرار جائحة كورونا مرة أخرى.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع انتشار المتحور الجديد، من خلال الالتزام بإجراءات الحجر الصحي على القادمين من الخارج، كذلك إصدار تعليمات مشددة لجميع المستشفيات لتوعيتهم بأعراض EG.5 التي لم تتغير عن الفيروس الأصلي والتي تتضمن ارتفاع درجات الحرارة “الحمى”، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف والسعال، وآلام الجسم والعضلات، والتعب والإسهال، كما أنها تسبب ضيق شديد في التنفس في حال تطور الأعراض.