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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العراقية تعلن خلو البلاد من متحور آيريس

علم العراق
علم العراق

كشفت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الثلاثاء خلو العراق من المتحور الجديد لكورونا المسمى (آيريس) دون أن تستبعد دخوله.

وبدوره؛ ذكر المتحدث الرسمي للوزارة العراقية  سيف البدر في تصريح صحفي، إن “حدوث طفرات جينية بمتحورات كورونا أمر طبيعي،” مبينا، أن “الوزارة حذرت من ظهور سلالات جديدة ومتعاقبة ربما تكون أقل أو أكثر خطورة من السلالات السابقة”.

وأكد، أن “العراق لم يسجل حتى الآن بشكل رسمي أي إصابة في عموم المحافظات بالمتحور(اي جي 5) ويدعى (آيريس)، ومن الممكن ظهور إصابات كما ظهرت في بلدان العالم. 

كما وجه نداءا إلي كبار السن وذوي الاختطار العالي وأصحاب الأمراض المزمنة والاعتلالات المناعية بشكل عام إلى الالتزام بالإرشادات وتعليمات الوقاية”.

وأضاف البدر، أن “متحورات الانفلونزا الموسمية قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة والإصابة بالمتحور، ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بارتداء الكمامة والمواظبة على غسل اليدين ، وتجنب المناطق المزدحمة”.

وأشار إلى، أن “الوزارة لديها إمكانيات في حالة ظهور الإصابات وكيفية التعامل معها وتشخيصها من خلال مختبر الصحة العامة المركزي التابع إلى دائرة الصحة العامة”.

ونبه البدر إلي أنه وعند إصابة أي شخص بالمتحور الجديد لا تكون هناك عدوى أو إصابة شديدة، لأن أغلب المواطنين ممن تلقوا اللقاحات أو أصيبوا بفيروس كورونا سابقا، أصبحت لديهم مناعة كافية ضد المتحورات”.

وتابع، أن “الوزارة ومنظمة الصحة العالمية ستتخذان الإجراءات المناسبة عند ظهور أي مستجدات خطيرة والإعلان عنها، مع الاستمرار في تحديث المعلومات والقدرات التشخيصية والعلاجية”.

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