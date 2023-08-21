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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامة تميزه عن البرد.. أعراض تكشف إصابتك بمتحور ايريس

صدى البلد

انتشر في الفترة الماضية متحور جديد من متحورات فيروس كورونا وهو متحور ايريس أو EG5 ، حيث انتشر في العديد من الدول الغربية مما شكل ذعر وقلق حول انتشاره في مصر أيضا.

وأوضح الدكتور  أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس قسم الصدر السابق بقصر العيني جامعة القاهرة، أن انتشار ايريس كان في بعض الدول الأوروبية وان هناك الكثير من الحالات التي تغلبت عليه وهناك حالات أخرى دخلت الرعاية المركزة في المستشفيات حيث أن مقاومة الانسان لهذا الفيروس يختلف حسب المناعة والعمر أيضا.
وأكد الدكتور أيمن سالم الي أن الأعمار الاكثر خطورة في مقاومة هذه الفيروسات تتمثل في الأطفال حديثي الولادة و كبار السن لان مقاومة جهاز المناعة لديهم يكون ضعيفة للغاية .
وأشار الدكتور أيمن السيد سالم ان خطورة فيروس ايريس تتمثل في سرعة انتشاره لذا تزداد المخاوف مع استقبال المدارس والجامعات لانه من المتوقع أن تزداد الحالات في هذا الوقت خاصة أنه يتزامن مع انخفاض درجة حرارة المناخ.
وأوضح الدكتور أيمن سالم أن أعراض متحور ايريس تتشابه كثيرا مع أعراض فيروس كورونا نفسه والتي تتمثل في اختلاف حاسة الشم و التذوق وارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر والشعور بالارهاق والتهاب الحلق والسيلان في الأنف .
وشدد د. سالم، على أهمية تلقي اللقاح لما له من فاعلية على مقاومة تلك الفيروسات والمتحورات الجديدة بالإضافة إلي التركيز على رفع كفاءة جهاز المناعة بممارسة الرياضة باستمرار وتناول الغذاء الصحي والبعد عن الأكلات السريعة والتركيز على تناول الخضروات والفاكهة بأنواعها .

وأكد د. أيمن السيد سالم ، أنه يجب أخذ العديد من الاحتياطات من منع الاختلاط والتواجد في الأماكن المقدمة خاصة للصغار وكبار السن واذا لزم الأمر يجب ارتداء الكمامة والحفاظ بشكل أساسي على النظافة باستمرار.

 

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