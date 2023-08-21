خطة جديدة للتعامل.. إجراءات حكومية مرتقبة حال دخول متحور إيريس EG5 مصر

قلق كبير أثاره انتشار متحور كورونا الجديد “ متحور إيريس EG5 ”حول العالم، فلا يزال فيروس كورونا ومتحوراته أحد أبرز أسباب ذعر المواطنين الفترة الأخيرة، منذ بداية انتشاره في 2019 وحتى وقتنا هذا.

متحور إيريس EG5 وفقا لما وصفته منظمة الصحة العالمية فهو متحور جديد يثير الاهتمام وذلك لكثرة انتشاره بشكل اكبر من المتحورات الأخرى فهو لديه القدرة على الانتشار وإصابة أكبر عدد من الأشخاص .

الأمر الذي يدعو للاطمئنان أن مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابة بـ متحور إيريس EG5 وذلك وفقا لما قاله الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية لافتا إلى أنه أحد متحورات كورونا الجديدة.

انتشار متحور إيريس EG5 يثير القلق حول العالم



انتشار متحور إيريس EG5، اثار تخوف المواطنين من تحوله إلى وباء مثلما حدث مع فيروس كورونا في البداية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الإجراءات التي تلجأ لها الحكومة حال انتشاره في مصر.

قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

جاء قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية داعما لتمكين الدولة من الحفاظ على الحالة الصحية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي الفيروسات، عن طريق إعطاء القدرة لرئيس مجلس الوزراء على اتخاذ عدد من الإجراءات حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.



ووفقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح، يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها.



1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد.

2. تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

6 - تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

تحركات برلمانية ضد متحور إيريس EG5

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه مع انتشار متحور فيروس كورونا الجديد «EG.5» ، فإنه يجب على مصر أن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهته قبل وصوله إلى مصر، مؤكدا أنه يجب على الحكومة أن تقوم برصد المتحور وأماكن ظهوره ووضعه، وأن تقوم بإبلاغ مراكز البحوث ومن بينها المراكز البحثية.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان الحكومة أيضا بضرورة عمل تصور لكيفية منع دخول متحور فيروس كورونا الجديد «EG.5» ، وإذا ظهرت حالات إصابة به يجب الإعلان عن خطة الحكومة للتعامل بشأن ذلك.