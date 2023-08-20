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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

صدى البلد

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتشار متطور كورونا الجديد ويسمي كورونا ايريس.

وتعد طرق انتقال فيروس كورونا  هي الاخطر  واشارت موقع منظمة الصحة العالمية لم تتغير على الرغم من ظهور سلالات جديدة لكنها قد تكون اسرع انتشارا واكثر عدوى بحسب الدراسات والبحوث التي تجريها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية لذلك علينا الالتزام باقصى درجات التدابير الوقائية للحد من تفشي الوباء .
 

وأشارت منظمة الصحة العالمية ، إلى أن طرق انتقال المرض يكون بالعطس والسعال من طرق انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

لذلك اتبعوا آداب العطس والسعال واحموا نفسكم واللي حواليكم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ايريس.

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