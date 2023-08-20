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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: إيريس أسرع تحورات كوفيد 19 انتشارا

ارشيفية
ارشيفية

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، وجود متحور جديد لكورونا الذي يطلق عليه "إيريس"، يؤكد أن كوفيد 19 موجود ولم ينتهي وبدأت تظهر له سلالات جديدة ومختلفة.

وأوضح حسام حسني، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن هذه السلالات الجديدة والموجودة حاليا لا تصيب الجهاز التنفسي السفلي، ولا تؤدي إلى فشل في التنفس أو خلل في المناعة.

وأضاف: "هناك حرب بين فيروس يريد البقاء وإنسان يريد أن يتعافى"، منوها بأن التحورات ستظهر دائما مع الفيروس ومن ناحية أخرى ستقوم المناعة بحماية الإنسان من الإصابة به، مؤكدا أن متحور الإيريس أو الـ EG 5 هو واحد من المتحورات الكثيرة التي ظهرت خلال العام الماضي.

يعدي أسرع من البقية ولكن أعراضه غير شديدة

ولفت، إلى أن سرعة انتشار هذا الفيروس ازدادت بشكل أسرع من الأوميكرون، وبدأ يهرب من المناعة، موضحا أن هذا الفيروس أعراضه بسيطة ولكنه أسرع في الانتشار عن طريق العدوى معقبا: "يمر أسرع من البقية ولكن أعراضه غير شديدة".

 

آيريس كورونا كوفيد 19 الجهاز التنفسي المناعة EG 5 الأوميكرون حسام حسنى

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