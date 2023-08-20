مع اقتراب المدارس.. متحور ايريس يثير قلق الآباء

مع اقتراب موسم المدارس وعودة الأطفال إلى فصول الدراسة بعد اجازة طويلة ،لاشك أن القلق يراود جميع الأسر خوفاً على أطفالهم من الإصابة بمتحورات كورونا، لا سيما المتحور الجديد إيريس الذي يستهدف الأطفال، خلافاً عن باقي متحورات كوفيد-19.. يدور هذا السؤال في ذهن الآباء و الأمهات.. كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور إيريس

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعراض متحور كورونا الجديد، وطمأنت المواطنين بأنّ المتحور لم يظهر في مصر حتى الآن، وأعراضه تشبه أعراض كورونا، وتتمثل في «ارتفاع درجة الحرارة، والسعال، والاحتقان، والرشح، وآلام وتكسير في العضلات، وآلام في الأذن والأنف».

وقالت الوزارة إنّ جميع الفئات العمرية بما فيها الأطفال، عرض للإصابة بالمتحور الجديد، لافتا إلى أنّه أحد سلالات متحور اوميكرون وأنّ متحور كورونا الجديد لا يستدعي القلق، وبيان منظمة الصحة العالمية لا يستدعي هو الآخر القلق، لكن يشير إلى أهمية الحذر والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة خاصة خلال الفترة الحالية

نرصد وفقا لموقع Healthline اعراض المتحور الجديد علي الاطفال

هناك بعض الأعراض التي يصاب بها الطفل المصاب بمنحور إيريس، ومنها ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والسعال، مع ظهور أعراض أنفية أى سيلان وأعراض معوية وطفح جلدي عند البعض، وهناك بعض الأعراض الأخرى وتشمل :

⁃ ألم في البطن

- احمرار في العين

- ضيق أو ألم في الصدر

- إسهال

- شعور بالهمدان الشديد

- صداع شديد في الرأس

- ضغط دم منخفض

- ألم في الرقبة

- قيء

أعراض أخرى:

تعد من الأعراض الأقل شيوعا عند الإصابة بمتحور إيريس السعال وفقدان حاسة الشم، ، ولكن الإصابة والشعور بالصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف وارتفاع درجة حرارة الجسم تعد من الأعراض الرئيسية.



ونصح الأطباء الآباء بأنه من الضروري في حالة ظهور هذه الأعراض على الطفل القيام بإجراء التحاليل المعملية والمسحة له على الفور، خاصة في حالة ظهور أعراض بالجهاز التنفسي، وفي حالة إثبات إيجابية الإصابة يجب عزله حتى تختفي الأعراض.

علاوة على ذلك ،ضرورة اتباع واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، وخاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والحرص على إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة واستشارة الطبيب الشخص المختص للاطمئنان على حالتهم بشكل دوري