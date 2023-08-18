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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

متحور EG5 لم يصل مصر.. الحكومة تلجأ لتعطيل الدراسة في هذه الحالات فقط

تعطيل الدراسة
تعطيل الدراسة

لا يزال فيروس كورونا ومتحوراته أحد أبرز أسباب ذعر المواطنين الفترة الأخيرة، فالعالم أجمع انتظر كثيرا منذ بداية انتشار الفيروس في 2019 حتى إعلان منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بكورونا بعد وفاة أكثر من 20 مليون شخص بسبب هذا الفيروس.

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أنهت منظمة الصحة العالمية هذا الترقب وبثت حالة من الإطمئنان للجموع، بإعلانها إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بالكورونا في  شهر مايو السابق 2023 أي منذ 3 شهور، ولكن لم تكتمل مرحلة الاطمئنان لتعلن من جديد عن ظهور متحور جديد مثير للاهتمام  أسمه ايريس "متحور EG5" وهو أحد متحورات فيروس كورونا ولا تختلف أعراضه كثيرا عن متحور اوميكرون ومنتشر في 51 دولة

انتشار متحور EG5 يثير القلق 

 

أثار انتشار متحور EG5،  تخوف المواطنين من تحوله إلى وباء مثلما حدث مع فيروس كورونا في البداية، التخوف زادت حدته لدى أولياء الأمور والطلاب ليتساءلوا عن مدى انتشار هذا الفيروس وهل سيؤدي إلى تأجيل الدراسة 2024 أو التحول لمرحلة أونلاين.

فيما يتعلق بتأجيل الدراسة .. فإنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن  تأجيل الدراسة 2024 في المدارس أو تحويلها أونلاين بعد انتشار متحور EG5، وذلك وفقا لما أدلى به مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال المصدر لـ صدى البلد، إنه لن يتم اتخاذ قرار بتأجيل الدراسة 2024 في المدارس أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5 بواسطة وزارة التربية والتعليم مثلما يعتقد البعض ، ولكنه سيكون قرار لجنة إدارة الازمات بمجلس الوزراء في حالة وجود ظروف تستدعي ذلك .

وأضاف المصدر: لم يتم الإعلان أصلا عن ظهور متحور EG5 في مصر ، و لم تصدر حتى الآن اي قرارات من لجنة الازمات بمجلس الوزراء توصي بضرورة تأجيل الدراسة 2024 في المدارس أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5 ، وبالتالي حتى هذه اللحظة من المخطط أن يتم الالتزام بـ موعد بدء الدراسة في المدارس المعلن في الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن يجد جديد .

وأكد المصدر أنه على الرأي العام أن يلتزم فقط في هذه الظروف ، بما يتم إعلانه رسميا في البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء و وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن ، دون الانسياق وراء اي شائعات يتم تداولها على السوشيال ميديا لإنها كلها شائعات تستهدف استغلال رعب الناس من اخبار ظهور اي متحورات او اوبئة جديدة منذ ازمة كورونا .

قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

ومع الحديث عن إمكانية تأجيل الدراسة بالتزامن مع هذه الحالات التي ينتشر بها متحورات جديدة، فإن هذا الأمر يتم اتخاذه وفقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية والذي وافق عليه مجلس النواب واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه.

 

جاء القانون السابق ذكره داعما لتمكين الدولة من الحفاظ على الحالة الصحية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي الفيروسات، عن طريق إعطاء القدرة لرئيس مجلس الوزراء  على اتخاذ عدد من الإجراءات حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.


ووفقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح، يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، كتعطيل  الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة. 

ويتم اتخاذ اجراء تعطيل الدراسةى بموجب قرار يصدر من رئيسها، ومن ضمن الاجراءات التي قد تتخذها هذه اللجنة لمواجهة انتشار متحور EG5 : 

- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد.

- تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

 - تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.

- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

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