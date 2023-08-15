لجنة مكافحة الفيروسات تطمئن المواطنين بشأن متحور كورونا الجديد "إيريس"

علق الدكتور أشرف حاتم عضو لجنة مكافحة الفيروسات، على متحور كورونا الجديد" إيريس" الذي ظهر على مستوى العالم.

وقال أشرف حاتم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" لم يتم إثبات وصول متحور إيريس إلى مصر ".

وأضاف أشرف حاتم :" متحور إيريس المتواجد في إنجلترا وفرنسا هو متحور ضعيف ولا خطورة منه حتى الآن ولا يتسبب في حالة من الفزع ".

واستطرد اشرف حاتم "أعراض متحور إيريس بسيطة ويتسبب في صداع ورشح وارتفاع خفيف في درجات الحرارة ولا يستمر كثيرا ".

واختتم اشرف حاتم "العمل على لقاح جديي لمتحور أيريس يكون إجراء احترازي لتجنب ظهور أي متحور اكثر شراسة ".