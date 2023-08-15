أمر متوقع.. دولة عربية تعلن رصد متحور كورونا الجديد EG.5

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الثلاثاء، رصد متحور EG.5 والذي يعد من متحورات فيروس كورونا في البلاد.

ووفقا لوزارة الصحة الكويتية في بيان لها عبر صفحتها على تويتر، فإن ظهور مثل تلك المتحورات أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق.

وشدد بيان الصحة الكويتية على ضرورة عدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية.

وEG.5 هو نوع جديد من فيروس كورونا COVID-19 سريع الانتشار، وتم اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في الربيع، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتغيرات XBB التي تم تداولها خلال الأشهر الستة الماضية.

يحتوي بشكل خاص على طفرة معينة في بروتين السنبلة المعروف بتجنب بعض المناعة التي يحصل عليها الشخص بعد الإصابة أو التطعيم. حسب موقع"People".

وأظهرت البيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الفترة من 23 يوليو إلى 5 أغسطس أن 17.3٪ من حالات كورونا COVID-19 الجديدة على مستوى البلاد سببها EG.5 - المعروفة أيضًا باسم "Eris" - ارتفاعًا من 7.5٪ الأسبوع الأول من يوليو.