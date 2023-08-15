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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحور كورونا يهدد العالم .. تفاصيل جديدة وتحذير هام

ياسمين فتح الله
ياسمين فتح الله

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصة عن متحور كورونا الجديد  الذي أثار قلق العالم منذ ظهوره ولهذا السبب حل الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، ضيفا على احد البرامج التليفزيونية و كشف تفاصيل جديدة عن  متحور كورونا الجديد والي يدعى “إيريس”.

وقال الدكتور حسام حسني، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن انتهاء وباء كورونا كوباء و لكن لم تعلن عن انتهاء فيروس كورونا، كما أكد أنه لايوجد فيرس يظهر وينتهى تماما، وان  كلما حدث تحور فسيكون للأضعف و ليس للأقوى، و أنه من بداية ظهور الأوميكرون بدأت كل الإصابات بالجهاز التنفسي العلوي أما الجهاز التنفسي السفلي لا يُصاب.

وأكد على أنه  يجب القيام بالفحوصات و التحاليل لتحديد المرض و كيفية علاجه و خاصة لأن أغلبية الأدوية تختلف من فيروس للأخر، وقال ايضا أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بنسبة 100% و لكنها تعمل على تقليل شدة الأعراض.

شاهد الفيديو:

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