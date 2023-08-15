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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متحور كورونا يهدد العالم .. طرق الوقاية منه

كورونا
كورونا

نوع جديد من فيروس كورونا COVID-19 سريع الانتشار يسمى EG.5 الذي تم اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في الربيع - يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتغيرات XBB التي تم تداولها خلال الأشهر الستة الماضية. 

يحتوي بشكل خاص على طفرة معينة في بروتين السنبلة المعروف بتجنب بعض المناعة التي يحصل عليها الشخص بعد الإصابة أو التطعيم. حسب موقع"People".

أظهرت البيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الفترة من 23 يوليو إلى 5 أغسطس أن 17.3٪ من حالات كورونا COVID-19 الجديدة على مستوى البلاد سببها EG.5 - المعروفة أيضًا باسم "Eris" - ارتفاعًا من 7.5٪ الأسبوع الأول من يوليو.

كما تشهد EG.5 ارتفاعًا في العديد من البلدان الأخرى على مستوى العالم ، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وكندا. يوم الأربعاء ، صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "نوع من الاهتمام".

• هل المتحور EG.5 أكثر خطورة عن متحور COVID-19 أو OMICRON

يقول خبراء الصحة إن EG.5 لا يسبب مرضًا أكثر خطورة ويرتبط بأعراض مشابهة لمتغيرات XBB.

• أعراض المتحور EG.5  الجديد:
وتشمل هذه الأعراض السعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف والتعب والصداع وآلام العضلات وتغير حاسة الشم.

قال Andrew Pekosz ، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الجزيئي وعلم المناعة في جامعة جونز هوبكنز ، إن تراجع مناعة السكان من المحتمل أن يساهم في الانتشار السريع لـ EG.5.

• الفيتامينات التي تقوي الجهاز المناعي في الجسم:

- فيتامين C الذي يدعم خلايا الدم البيضاء ويعزز مقاومة البشرة للتوتر المؤكسد.
- فيتامين E الذي يعتبر مضاداً قوياً للأكسدة.
- فيتامين A الفعال في محاربة الالتهابات.
- فيتامين D الذي يعتبر من أهم الفيتامين لتقوية المناعة.
- فيتامين B الذي يساهم في إنتاج خلايا الدم البيضاء.

• ويمكن تناول الأطعمة التالية للحصول على الفيتامينات التي تقوي المناعة:

- فيتامين C: السبانخ، والفلفل الحلو، والحمضيات.
- فيتامين E: اللوز، والفستق، وبذور دوار الشمس، والزيوت النباتية.
- فيتامين A: الجزر، والبطاطا الحلوة، واليقطين، والخضار الورقية.
- فيتامين D: السردين، والتونا، والسلمون، والأطعمة المدعمة بفيتامين د.
- فيتامينات B: الحبوب الكاملة، واللحوم، والبيض.

• الوقاية من المتحور EG.5  الجديد:

قال  Pekoszإن المتغير الجديد لا ينبغي أن يكون مصدر قلق كبير لجيل الجيل. ومع ذلك ، حث هؤلاء الأشخاص المعرضين بشكل خاص للإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19 الشديدة - بما في ذلك كبار السن وذوي الحالات الطبية المعينة - على توخي المزيد من الحذر والتأكد من حصولهم على الاختبارات والأدوية المضادة للفيروسات. بالإضافة إلى ذلك ، نصح هؤلاء الأفراد بالتفكير في ارتداء قناع وممارسة التباعد الاجتماعي.

• طرح اللقاح الجديد:

أشار Pekosz أيضًا إلى أن لقاح كورونا COVID الجديد ، المقرر طرحه في الخريف ، يعتمد على متغيرات XBB ، وبالتالي يجب أن يوفر مناعة جيدة لـ EG.5. وأوضح أنه "يجب أن يكون هناك تطابق جيد بين هذا اللقاح ومتغير EG.5 ، بالإضافة إلى متغيرات XBB الأخرى التي يتم تداولها الآن".

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