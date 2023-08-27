بالأسماء.. نتيجة منحة الدراسة بجامعة هليوبوليس لأبناء سيناء

صدق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على نتيجة المنحة المجانية لأبناء سيناء من الحاصلين على الشهادة الثانوية، وذلك للدراسة في جامعة هليوبوليس للعام الدراسي 2023/2024م.

وأكد المحافظ، أنه تم اختيار مرشحين أساسيين، ومرشحين آخرين احتياطي من بين المتقدمين للمنحة من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة، وذلك طبقًا للشروط المعلنة.

المرشحين الأساسيين:

وأضاف اللواء شوشة، أن المرشحين الأساسيين للمنحة كل من : أميرة وائل احمد السيد لكلية الصيدلة، ومحمد على سليمان لكلية العلاج الطبيعي، بينما المرشحون الاحتياطيون كل من : محمد ممدوح شاكر الشريف لكلية الصيدلة وشذا عايش محمد لكلية العلاج الطبيعي.

وأعلنت محافظة شمال سيناء ، عن توفير عدد 2 منحة دراسية مجانية لطلاب محافظة شمال سيناء المتفوقين والحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك للدراسة في الجامعة هليوبوليس.

حيث تم تقديم الطلبات الخاصة بالمنحة ، في المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة .

